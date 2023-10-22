Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 4 Klasifikasi Jalan dan Fungsinya

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:01 WIB
Daftar 4 Klasifikasi Jalan dan Fungsinya
Klasifikasi jalan. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Jalan merupakan tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan dan sebagainya.

Namun sebetulnya ada beberapa klasifikasi mengenai jalan.

 BACA JUGA:

Jalan tidak dapat lepas dari kehidupan manusia.

Selain terciptanya lingkungan jalan yang aman dan layak untuk masyarakat, fungsi jalan juga perlu diperhatikan

Klasifikasi tentang jalan umum diatur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 8, terdapat 4 pembagian jenis jalan umum berdasarkan fungsinya.

 BACA JUGA:

Dilansir dari postingan akun resmi @pupr_binamarga pada Kamis (19/10/2023). Berikut ini klasifikasi jalan menurut fungsinya :

1. Jalan Arteri

Jalan ini meliputi arteri primer (Skala wilayah nasional) dan arteri sekunder (skala perkotaan). Jalan ini diperuntukan bagi angkutan utama dengan jarak jauh yaitu angkutan bernilai ekonomis tinggi dan bervolume besar.

2. Jalan Kolektor

Jalan ini meliputi kolektor primer (skala wilayah) dan kolektor sekunder (skala perkotaan). Jalan ini diperuntukan bagi angkutan pengumpul/ pembagi dengan jarak sedang yaitu angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement