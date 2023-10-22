Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Beres Masa Sanggah Lanjut Tes SKD dan SKB

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:32 WIB
6 Fakta Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Beres Masa Sanggah Lanjut Tes SKD dan SKB
Seleksi CPNS dan PPPK 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 sudah bisa diakses oleh para pendaftar sejak 15 Oktober hingga 18 Oktober 2023.

Pengumuman tersebut bisa dibuka melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di sscasn.bkn.go.id dengan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan.

Bagi para peserta yang dinyatakan lolos dalam pengumuman seleksi administrasi CPNS dan PPPK akan diarahkan pada tahapan seleksi selanjutnya. Untuk yang belum lolos dalam hal persyaratan administrasi maka bisa melakukan sanggah.

Adapun setelah masa sanggah, para pelamar akan melalui tahapan berikutnya yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Berikut Okezone merangkum fakta seleksi CPNS dan PPPK 2023 beres masa sanggah lanjut tes SKD dan SKB, Minggu (22/10/2023):

1. Cara Ajukan Sanggah

Pelamar CPNS dan PPPK 2023 yang belum memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi tidak perlu berkecil hati. Pasalnya, pelamar bisa untuk melakukan sanggahan. Adapun caranya sebagai berikut:

- Apabila muncul tulisan yang menyatakan tidak lolos, cek alasan yang tertera pada sistem

- Klik opsi 'Ajukan Sanggah

- Sistem akan menampilkan form sanggah yang memperlihatkan informasi syarat yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah, serta kolom untuk menuliskan alasan sanggah

- Pilih 'Lihat' untuk mengecek dokumen

- Masukkan sanggahan Anda

- Centang kotak disclaimer kesediaan menanggung akibat hukum jika isian yang dibuat tidak sesuai dokumen

- Klik 'Akhiri Proses Sanggah'

- Klik 'Baiklah' setelah muncul tulisan yang syarat dari sistem pendaftaran

- Klik 'YA' setelah muncul tulisan yang menanyakan apakah Anda yakin untuk melakukan sanggahan

- Muncul kotak 'Pengajuan sanggah berhasil'

- jika sanggahan diterima, halaman 'Resume Pendaftaran' akan memperlihatkan tulisan 'Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas'

- Kemudian cetak kartu digital.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
