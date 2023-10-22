Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Biang Kerok Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |03:44 WIB
Biang Kerok Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
Penyebab nilai tukar rupiah melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah ditutup di level Rp15.873/USD. Hal tersebut membuat rupiah dinyatakan melemah pada pekan ini dengan sejumlah alasan.

Hal yang menyebabkan rupiah melemah mulai dari sentimen The Fed, turunnya harga komoditas ekspor, hingga dollar yang semakin menguat.

Okezone telah melansir dari berbagai sumber terkait penyebab rupiah melemah, antara lain:

Sentimen The Fed

Nilai tukar rupiah melemah hingga ke level Rp15.700/USD. Hal ini diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dan Bank Indonesia.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan, bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh sentimen The Fed yang masih terus menaikkan tingkat suku bunga serta perlambatan ekonomi global.

Harga Komoditas Ekspor Menurun

Melemahnya rupiah dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor yang menurun. Maka dari itu perlunya upaya untuk meningkatkan kembali komoditas ekspor supaya nilai rupiah kembali normal.

Halaman:
1 2
