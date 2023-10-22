Mengulas Desa Petik Bintang, Ternyata Punya Pemandangan Indah

JAKARTA - Mengulas Desa Petik Bintang di Kabupaten Maybrat yang hanya sekitar 259 kilometer dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Adapun di sana menyuguhkan pengunjungnya pengalaman yang tak terlupakan.

Berada di puncak Petik Bintang, tempat ini menawarkan pemandangan luar biasa yang akan memikat hati siapapun, dilansir akun resmi Instagram pupr_binamarga, Minggu (22/10/2023).

Salah satu aspek yang membuat Petik Bintang begitu istimewa adalah Jalur Utama Jalan Raya Trans Papua Barat yang membelah pegunungan.

Pengerjaan jalan ini dianggap salah satu yang tersulit, tetapi hasilnya adalah akses para pelancong menikmati keindahan wilayah ini.