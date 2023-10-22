Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengulas Desa Petik Bintang, Ternyata Punya Pemandangan Indah

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:02 WIB
Mengulas Desa Petik Bintang, Ternyata Punya Pemandangan Indah
Desa Petik Bintang. (Foto: PUPR)
A
A
A

 

JAKARTA - Mengulas Desa Petik Bintang di Kabupaten Maybrat yang hanya sekitar 259 kilometer dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Adapun di sana menyuguhkan pengunjungnya pengalaman yang tak terlupakan.

 BACA JUGA:

Berada di puncak Petik Bintang, tempat ini menawarkan pemandangan luar biasa yang akan memikat hati siapapun, dilansir akun resmi Instagram pupr_binamarga, Minggu (22/10/2023).

Salah satu aspek yang membuat Petik Bintang begitu istimewa adalah Jalur Utama Jalan Raya Trans Papua Barat yang membelah pegunungan.

 BACA JUGA:

Pengerjaan jalan ini dianggap salah satu yang tersulit, tetapi hasilnya adalah akses para pelancong menikmati keindahan wilayah ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177720/peternakan-t9PB_large.jpg
Cara RI Kembangkan Ekonomi Desa Lewat Limbah Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158611/rupiah-Omws_large.png
Dana Desa Tersalur Rp40 Triliun, Rp1,6 Triliun untuk BLT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044899/wamenkeu-thomas-djiwandono-ungkap-fakta-dana-desa-2015-2024-k2zwfLFf7M.jpg
Wamenkeu Thomas Djiwandono Ungkap Fakta Dana Desa 2015-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004727/6-fakta-dana-desa-yang-disetop-gegara-korupsi-T6cTtZJAHV.jpg
6 Fakta Dana Desa yang Disetop Gegara Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003479/jokowi-sudah-kucurkan-dana-desa-rp609-68-triliun-zi3CRTtp4n.jpeg
Jokowi Sudah Kucurkan Dana Desa Rp609,68 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003324/prihatin-sekarang-korupsi-sampai-ke-desa-desa-l5nw34D79k.jpg
Prihatin! Sekarang Korupsi Sampai ke Desa-Desa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement