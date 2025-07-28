Dana Desa Tersalur Rp40 Triliun, Rp1,6 Triliun untuk BLT

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun hingga 14 Juli 2025. Jumlah tersebut setara 58,46% dari total pagu anggaran Rp69 triliun.

“Dana Desa telah tersalurkan Rp40,34 triliun (58,46% pagu) per 14 Juli 2025. Dari jumlah itu, Rp1,62 triliun digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah menjangkau 7.918 desa di seluruh Indonesia,” tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, Senin (28/7/2025).

Sri Mulyani menekankan, Dana Desa merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dari tingkat paling dasar, yaitu desa. Dana ini dimanfaatkan untuk membuka akses infrastruktur, meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di pedesaan.

“Melalui BLT Desa juga, negara hadir di tengah masyarakat, memberikan bantuan langsung untuk membantu keluarga rentan agar tetap bertahan dan produktif, terutama dalam menghadapi gejolak harga serta ketidakpastian ekonomi global,” jelasnya.