Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara RI Kembangkan Ekonomi Desa Lewat Limbah Produktif

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |11:02 WIB
Cara RI Kembangkan Ekonomi Desa Lewat Limbah Produktif
Cara RI Kembangkan Ekonomi Desa Lewat Limbah Produktif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan ekonomi desa melalui pengelolaan limbah produktif. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, saat ini masih banyak desa di Indonesia yang butuh pendampingan korporasi untuk tumbuh dan berkembang.

Bahkan lebih dari 10.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal belum menikmati aliran listrik, sarana pendidikan yang memadai, hingga sumber air bersih dan sebagainya.
 
Yandri mengajak BUMN maupun swasta untuk terus berkolaborasi mengentaskan persoalan besar tersebut, mengingat desa memegang peran penting dalam pembangunan nasional.

Dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, telah dinyatakan jika membangun dari desa dan dari bawah merupakan langkah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan.
 
"Untuk itu kami mengajak semua pihak, baik BUMN maupun swasta, untuk terus berlomba menggeser air mata kemiskinan menjadi kebahagiaan. Semoga dengan penghargaan ini, kita akan semakin semangat dan termotivasi untuk secara bersama membangun Indonesia dari desa ” kata Yandri dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Sementara itu, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mendorong pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, Pupuk Kaltim memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan, melalui pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan pada program Pertanian Kompos Terpadu untuk Babadan Inovatif dan Sejahtera (PKT BISA) yang berjalan sejak 2022 di Dusun Babadan, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Jawa Timur.
 
Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Teguh Ismartono mengungkapkan program ini merupakan inisiatif perusahaan dalam mendorong ekonomi sirkular di wilayah pedesaan, melalui integrasi pengembangan potensi lokal secara optimal. Mulai bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan kompos, UMKM hingga koperasi dalam satu sistem yang saling mendukung berbasis zero waste.
 
Sistem ini memungkinkan seluruh hasil produksi dan limbah dari satu kegiatan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kegiatan lain. Misal, limbah organik dari sektor pertanian diolah menjadi kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah, sementara hasil samping dari peternakan seperti kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan dasar pupuk organik yang digunakan kembali untuk tanaman.
 
"Begitu pula hasil perikanan dan sektor UMKM diintegrasikan dalam rantai nilai untuk menciptakan siklus ekonomi lokal yang efisien, berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Teguh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158611/rupiah-Omws_large.png
Dana Desa Tersalur Rp40 Triliun, Rp1,6 Triliun untuk BLT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044899/wamenkeu-thomas-djiwandono-ungkap-fakta-dana-desa-2015-2024-k2zwfLFf7M.jpg
Wamenkeu Thomas Djiwandono Ungkap Fakta Dana Desa 2015-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/320/3004727/6-fakta-dana-desa-yang-disetop-gegara-korupsi-T6cTtZJAHV.jpg
6 Fakta Dana Desa yang Disetop Gegara Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003479/jokowi-sudah-kucurkan-dana-desa-rp609-68-triliun-zi3CRTtp4n.jpeg
Jokowi Sudah Kucurkan Dana Desa Rp609,68 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003324/prihatin-sekarang-korupsi-sampai-ke-desa-desa-l5nw34D79k.jpg
Prihatin! Sekarang Korupsi Sampai ke Desa-Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/320/2951396/presiden-jokowi-titip-pesan-ke-kepala-desa-se-kabupaten-serang-apa-itu-5OzvynalRg.jpg
Presiden Jokowi Titip Pesan ke Kepala Desa se-Kabupaten Serang, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement