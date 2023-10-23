Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Siap Impor Beras dari China, Kapan?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |03:01 WIB
RI Siap Impor Beras dari China, Kapan?
RI impor beras dari China. (Foto: Bulog)
A
A
A

JAKARTA – Perum Bulog bisa lebih tenang karena China sudah menegaskan untuk mengirim 1 juta ton beras ke Indonesia.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan 1 juta ton beras impor akan diamankan pemerintah karena sudah ada Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping.

 BACA JUGA:

“Menyangkut itu, kemarin Pak Presiden ke sana menandatangani melalui Menteri BUMN, Pak Erick Thohir menandatangani kesepakatan kerja sama," ujar Buwas.

Komitmen ini terbentuk diakibatkan banyak negara yang menutup ekspor pangan dikarenakan cuaca ekstrem El Nino yang kini melanda dunia.

 BACA JUGA:

"Walaupun China sendiri penduduknya banyak dan butuh pangan juga. Tapi begitu perhatiannya, negara itu memberikan jaminan pada kita bahwa mereka menyiapkan jumlah beras yang bisa diambil Indonesia sebanyak 1 juta," kata Buwas.

Halaman:
1 2
