Pengusaha Minta Capres-Cawapres Harus Punya Strategi Bikin Ekonomi Indonesia Meroket

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan dunia usaha berharap untuk semua kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat menghadirkan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, inklusif, adaptif.

“Dunia usaha berharap setiap kandidat capres dan cawapres dapat menghadirkan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, inklusif, adaptif, agar dapat meningkatkan kepercayaan Indonesia di mata internasional,” kata Shinta dikutip Antara di Jakarta, Senin (23/10/2023).

Selain itu, Shinta berharap ketiga pasang calon bisa mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan SDM dan inovasi guna mendorong Indonesia lebih kompetitif dan berdaya saing.

Ketiga pasang calon juga diharapkan mampu memimpin Indonesia secara strategis untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (midlle income trap) untuk mempercepat target menjadi negara maju.

“(Dan) melanjutkan kebijakan ekonomi yang lebih baik, terutama reformasi struktural untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif serta menerapkan good regulatory practices dalam seluruh proses pembuatan kebijakan ekonomi,” katanya.