Stabilkan Harga Beras di Tengah El Nino, Caranya?

Stabilkan Harga Beras di Tengah El Nino (Foto: Bulog)

JAKARTA - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) buka-bukaan soal stabilitas harga beras

Ketua Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi membahas revitalisasi penggilingan padi serta stabilisasi harga beras di tengah fenomena el nino yang menyebabkan kemarau panjang.

"Sebagai pelaku usaha, kami berencana menyusun langkah bagaimana harga beras stabil serta kemandirian pangan," kata Nellys dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Saat ini lebih dari 700 peluruh pelaku usaha beras yang tergabung dalam Perpadi menggelar rapat kerja nasional pada 23-25 Oktober di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Nellys, Indonesia berpotensi kekurangan beras akibat kemarau panjang. Kementerian Pertanian memprediksi produksi beras defisit 1,2 juta ton karena kemarau panjang yang melanda.

"Bukan hanya Indonesia tapi dunia sedang krisis pangan juga karena fenomena krisis iklim," kata Nellys.