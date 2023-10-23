Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stabilkan Harga Beras di Tengah El Nino, Caranya?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:55 WIB
Stabilkan Harga Beras di Tengah El Nino, Caranya?
Stabilkan Harga Beras di Tengah El Nino (Foto: Bulog)
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) buka-bukaan soal stabilitas harga beras

Ketua Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi membahas revitalisasi penggilingan padi serta stabilisasi harga beras di tengah fenomena el nino yang menyebabkan kemarau panjang.

"Sebagai pelaku usaha, kami berencana menyusun langkah bagaimana harga beras stabil serta kemandirian pangan," kata Nellys dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Saat ini lebih dari 700 peluruh pelaku usaha beras yang tergabung dalam Perpadi menggelar rapat kerja nasional pada 23-25 Oktober di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Nellys, Indonesia berpotensi kekurangan beras akibat kemarau panjang. Kementerian Pertanian memprediksi produksi beras defisit 1,2 juta ton karena kemarau panjang yang melanda.

"Bukan hanya Indonesia tapi dunia sedang krisis pangan juga karena fenomena krisis iklim," kata Nellys.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement