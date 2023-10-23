Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Industri Besi dan Baja Kecipratan Cuan Berkat Proyek IKN

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:46 WIB
Industri Besi dan Baja Kecipratan Cuan Berkat Proyek IKN
Industri besi dan baja kecipratan cuan dari IKN (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IIAS) menyebut industri besi dan baja Indonesia akan mengalami pertumbuhan beberapa waktu ke depan. Meskipun saat ini kondisi industri baja secara global sedang melemah.

Ketua IISA Purwono Widodo mengatakan Industri baja Indonesia akan mengalami pertumbuhan lantaran saat ini pemerintah Indonesia sedang giat melakukan berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Salah satunya yakni proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan juga proyek pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

"Kesempatan untuk tumbuh lebih besar dan kami masih yakinlah. Apalagi dengan adanya proyek infrastruktur di kuartal 4 yang habis-habisan ya, terutama di IKN itu sangat kekurangan suplainya," katanya, Senin (23/10/2023).

Dia berharap kepada pimpinan proyek IKN dan proyek di Indonesia untuk memberikan tambahan porsi bagi industri baja dalam negeri.

"Selanjutnya kita bisa bicara dengan para pimpinan proyek untuk bagaimana memberikan ekslasi yang win-win," katanya.

