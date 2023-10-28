Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Aksi Pencurian BBM di Medan Sebabkan Pipa Pertamina Bocor dan Terbakar

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |13:17 WIB
Aksi Pencurian BBM di Medan Sebabkan Pipa Pertamina Bocor dan Terbakar
foto: doc. Pertamina
A
A
A

MEDAN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa insiden kebakaran yang terjadi di sekitar ruas pipa penyalur BBM di Kelurahan Belawan Bahari pada Kamis petang (26/10/2023) disebabkan oleh ulah pelaku pencurian BBM yang melubangi pipa penyalur BBM.

“Kami pastikan bahwa kebocoran diakibatkan oleh aksi pencurian dengan melubangi pipa penyalur BBM,” kata Susanto August Satria, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.

Lebih lanjut Satria mengatakan, berdasarkan pada laporan yang diterima dari pihak pengamanan Pertamina Fuel Terminal (FT) Medan Grup bahwa sekitar pukul 15.30 WIB tim pengamanan jalur pipa yang sedang berpatroli mendapati adanya kebocoran pada pipa penyalur BBM di wilayah Kampung Kurnia, Belawan Bahari, akibat dari aksi pencurian dengan cara melubangi pipa penyalur BBM.

Mendapati hal tersebut, petugas pengamanan langsung berkoordinasi dengan FT Medan Group dan langsung melakukan tindakan awal dengan menutup lubang sementara serta meminta bantuan tim teknis untuk menutup kebocoran lebih lanjut.

Menurut informasi warga sekitar pukul 18.30 WIB para pelaku pencurian BBM dengan sengaja membuka sumbatan lubang pipa BBM sehingga BBM keluar dari lubang tersebut dengan cukup deras dan pada saat bersamaan ada yang menyalakan api.

“Atas laporan insiden kebakaran tersebut, Pertamina segera menghentikan sementara aktivitas penyaluran BBM untuk mengurangi debit minyak yang keluar dari pipa yang dilubangi pencuri dan api berhasil dipadamkan atas bantuan warga setempat. Kondisi saat ini lokasi telah steril dan tim teknis Pertamina segera menutup lubang pipa secara permanen,” tutur Satria.

Pertamina telah melakukan berbagai upaya preventif agar pencurian BBM dengan melubangi pipa penyalur tidak terjadi di wilayah Belawan Bahari. Menurut Satria, pihaknya melakukan patroli rutin setiap hari bekerja sama dengan BKO Lantamal dan Kodim, di samping melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait keselamatan lingkungan akibat illegal tapping BBM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172757//wapimred_okezone_bernadheta_butet_dhaniar_ginting-iIGp_large.jpg
Okezone dan iNews Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167107//daily_buzz-IWBd_large.jpeg
Presiden Prabowo Blak-blakan Lawan Mafia Demo, Siapa? Tonton di The Daily Buzz Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166678//kreasi_anak-ReDC_large.jpg
Kreasi Anak untuk Negeri dan Meet & Greet KIKO, Ajak Anak-Anak Berimajinasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement