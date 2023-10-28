Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rahasia Uang Segudang Paman Gober

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:06 WIB
Rahasia Uang Segudang Paman Gober
Rahasia Uang Paman Gober. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Paman Gober Bebek, bernama asli Scrooge McDuck seorang bebek antropomorfik asal Glasgow yang diciptakan oleh Carl Barks.

Awal mulanya, karakter ini muncul dalam cerita Christmas on Bear Mountain dari majalah Four Color Comics nomor 178 yang dipublikasikan oleh Dell Comics pada desember 1947.

Gober muncul sebagai karakter pendukung menjadi figur utama dunia bebek, bahkan tercipta nama populer dunia Gober Bebek dan sosok bebek yang paling kaya, namun juga paling pelit di antara karakter bebek-bebek lainnya.

Digambarkan sebagai bebek tua yang kaya, Gober sempat bekerja serabutan seperti tukang semir.

Dilansir dari Disney Fandom, setelah mendapatkan penghasilan pertama dari semir sepatu, Gober mendapatkan inspirasi untuk membangun bisnis dan akhirnya memutuskan bermigrasi ke Amerika Serikat.

Selama perjalanannya, Gober mendapatkan banyak harta karun dan membuat dirinya menjadi bebek terkaya di bumi membuat Gober semakin terobsesi dengan kekayaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement