Rahasia Uang Segudang Paman Gober

JAKARTA - Paman Gober Bebek, bernama asli Scrooge McDuck seorang bebek antropomorfik asal Glasgow yang diciptakan oleh Carl Barks.

Awal mulanya, karakter ini muncul dalam cerita Christmas on Bear Mountain dari majalah Four Color Comics nomor 178 yang dipublikasikan oleh Dell Comics pada desember 1947.

Gober muncul sebagai karakter pendukung menjadi figur utama dunia bebek, bahkan tercipta nama populer dunia Gober Bebek dan sosok bebek yang paling kaya, namun juga paling pelit di antara karakter bebek-bebek lainnya.

Digambarkan sebagai bebek tua yang kaya, Gober sempat bekerja serabutan seperti tukang semir.

Dilansir dari Disney Fandom, setelah mendapatkan penghasilan pertama dari semir sepatu, Gober mendapatkan inspirasi untuk membangun bisnis dan akhirnya memutuskan bermigrasi ke Amerika Serikat.

Selama perjalanannya, Gober mendapatkan banyak harta karun dan membuat dirinya menjadi bebek terkaya di bumi membuat Gober semakin terobsesi dengan kekayaan.