4 Fakta Terbaru TikTok Bakal Buka Lagi di Indonesia hingga Disindir Bahlil

JAKARTA – TikTok Shop dikabarkan bakal kembali buka. Menanggapi hal ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta TikTok tidak melakukan memonopoli bisnis.

Sebelumnya, diketahui bahwa TikTok Shop telah ditutup karena banyak timbul kontra dari sejumlah pedagang yang merasa dirugikan atas hadirnya layanan berbelanja secara online tersebut. Selain itu, alasan lainnya yakni TikTok Shop tidak memiliki izin berdagang sebagai platform e-commerce yang sesuai dengan regulasi di Indonesia.

Namun, kini dikabarkan bahwa TikTok Shop bakal mengajukan izin usaha e-commerce agar layanan TikTok Shop kembali bisa berjalan.

Berikut ini Okezone telah mencatat beberapa fakta terbaru mengenai Tiktok Shop, Sabtu (28/10/2023).

1. Tanggapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta TikTok tidak melakukan memonopoli bisnis. Hal ini sekaligus menanggapi kabar TikTok yang bakal mengajukan izin usaha e-commerce agar layanan TikTok Shop kembali bisa berjalan.

“Sudahlah TikTok ini kalau dia medsos (media sosial) ya medsos saja. Jangan monopoli. Bangsa ini jangan terlalu diatur-atur,” jelasnya ketika ditemui di Jakarta, pada 25 Oktober 2023.

Lebih lanjut Bahlil sendiri mengaku belum menerima pengajuan izin dari TikTok untuk menjalankan usaha sebagai e-commerce di Indonesia.

“Belum. Semua izin di republik ini pasti lewat OSS (online single submission),” tuturnya.