HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Perpindahan Penerbangan ke Bandara Kertajati Hari Ini

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |07:46 WIB
4 Fakta Perpindahan Penerbangan ke Bandara Kertajati Hari Ini
Perpindahan Penumpang Bandara Kertajati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati atau Bandara Kertajati akan mengambil alih seluruh rute penerbangan komersial berjadwal dengan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung terhitung mulai 29 Oktober 2023.

Namun, Bandara Husein Sastranegara masih akan melayani angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri menggunakan pesawat propeller, atau pesawat baling-baling.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone mengenai pemindahan penerbangan ke Bandara Kertajati hari ini, Minggu (29/10/2023).

1. Menjadi Bandara Terbesar Nomor Dua di Indonesia

Bandara yang memiliki luas tanah 1.800 hektar ini digadang-gadang dapat menampung sekitar 11 juta penumpang. Hal ini, menempatkan Bandara Kertajati menjadi bandara terbesar urutan kedua di Indonesia. Sementara, posisi pertama masih diduduki Bandara Soetta yang mempunyai luas tanah 2.137 hektar yang dapat menampung 66 juta penumpang.

Telusuri berita finance lainnya
