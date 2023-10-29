JAKARTA - Apa aplikasi pinjol yang aman? Di mana masyarakat harus mengecek dengan benar sebelum mendowload aplikasi pinjol yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebab sampai sekarang semakin marak ditemukan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.
Beberapa di antaranya tidak hanya menetapkan bunga yang tinggi dengan tenor yang singkat, namun juga meminta akses ke data pribadi si peminjam. Belum lagi debt collector (DC) pinjol ilegal biasanya meneror orang-orang terdekat peminjam hingga melakukan aksi kekerasan.
Untuk itu, sebelum menggunakan pinjol pastikan Anda memilih pinjol legal yang telah terdaftar di OJK. Berikut daftar pinjol aman tersebut;
1. Danamas
2. investree
3. amartha
4. DOMPET Kilat
5. Boost
6. TOKO MODAL
7. modalku
8. KTA KILAT
9. Kredit Pintar
10. Maucash
11. Finmas
12. KlikA2C
13. Akseleran
14. Ammana.id
15. PinjamanGO
16. KoinP2P
17. pohondana
18. MEKAR
19. AdaKami
20. ESTA KAPITAL FINTEK
21. KREDITPRO
22. FINTAG
23. RUPIAH CEPAT
24. CROWDO
25. Indodana
26. JULO
27. Pinjamwinwin
28. DanaRupiah
29. Taralite
30. Pinjam Modal
31. ALAMI
32. AwanTunai
33. Danakini
34. Singa
35. DANAMERDEKA
36. EASYCASH
37. PINJAM YUK
38. FinPlus
39. UangMe
40. PinjamDuit
41. DANA SYARIAH
42. BATUMBU
43. Cashcepat
44. klikUMKM
45. Pinjam Gampang