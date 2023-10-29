Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Aplikasi Pinjol yang Aman? Ini Daftarnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:23 WIB
Apa Aplikasi Pinjol yang Aman? Ini Daftarnya
Apa Aplikasi Pinjol yang Aman? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Apa aplikasi pinjol yang aman? Di mana masyarakat harus mengecek dengan benar sebelum mendowload aplikasi pinjol yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebab sampai sekarang semakin marak ditemukan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.

Beberapa di antaranya tidak hanya menetapkan bunga yang tinggi dengan tenor yang singkat, namun juga meminta akses ke data pribadi si peminjam. Belum lagi debt collector (DC) pinjol ilegal biasanya meneror orang-orang terdekat peminjam hingga melakukan aksi kekerasan.

Untuk itu, sebelum menggunakan pinjol pastikan Anda memilih pinjol legal yang telah terdaftar di OJK. Berikut daftar pinjol aman tersebut;

1. Danamas

2. investree

3. amartha

4. DOMPET Kilat

5. Boost

6. TOKO MODAL

7. modalku

8. KTA KILAT

9. Kredit Pintar

10. Maucash

11. Finmas

12. KlikA2C

13. Akseleran

14. Ammana.id

15. PinjamanGO

16. KoinP2P

17. pohondana

18. MEKAR

19. AdaKami

20. ESTA KAPITAL FINTEK

21. KREDITPRO

22. FINTAG

23. RUPIAH CEPAT

24. CROWDO

25. Indodana

26. JULO

27. Pinjamwinwin

28. DanaRupiah

29. Taralite

30. Pinjam Modal

31. ALAMI

32. AwanTunai

33. Danakini

34. Singa

35. DANAMERDEKA

36. EASYCASH

37. PINJAM YUK

38. FinPlus

39. UangMe

40. PinjamDuit

41. DANA SYARIAH

42. BATUMBU

43. Cashcepat

44. klikUMKM

45. Pinjam Gampang

