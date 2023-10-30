Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riset BRI Catat Pelaku UMKM Masih Kuat, Ini Buktinya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:22 WIB
Riset BRI Catat Pelaku UMKM Masih Kuat, Ini Buktinya
Riset Bank BRI soal Pelaku UMKM. (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM kuartal III-2023 dan Ekspektasi kuartal IV-2023.

Dari hasil riset tersebut, menunjukkan bisnis UMKM tetap tumbuh positif, ditunjukkan oleh Indeks Bisnis UMKM yang masih berada di zona ekspansi yaitu 104,7, disamping itu Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM tetap berada di level yang tinggi (121,8).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwa hal ini didorong oleh sejumlah faktor yang mendukung pasca pandemi.

“Antara lain kenaikan harga komoditas pertanian, musim kemarau yang memberikan dampak positif terhadap sektor pertambangan, konstruksi, perikanan laut dan beberapa sektor jasa, tahun ajaran baru, dan kehidupan masyarakat yang semakin normal pasca pandemi,” ujar Supari dalam keterangan resmi, Senin (30/10/2023).

Dilihat secara sektoral, hampir semua sektor UMKM mencatat ekspansi usaha dibandingkan Q2-2023, meski dengan laju yang lebih lambat. Sektor pertanian masih tumbuh positif, ditopang oleh kenaikan harga padi dan produk perkebunan dan hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang meningkat di musim kemarau.

Halaman:
1 2
