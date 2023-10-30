Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pengguna QRIS BRI di Papua Meroket 36%, Transaksi Tembus Rp294 Miliar

Arfiah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:48 WIB
Pengguna QRIS BRI di Papua Meroket 36%, Transaksi Tembus Rp294 Miliar
Pengguna QRIS BRI di Papu Meroket. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAYAPURA - BRI mencatat transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) wilayah Papua meningkat. Pengguna QRIS BRI di tersebut meningkat 36,5% Year on Year (YoY) menjadi 43.237 pengguna dan dengan peningkatan volume transaksi sebesar 587,3% YoY atau menembus Rp294 miliar.

Regional CEO BRI Jayapura Herry Noercahya mengungkapkan, peningkatan transaksi QRIS tersebut didukung oleh kemampuan BRI dalam mengedukasi nasabah UMKM, serta jaringan BRI yang kuat dan layanan prima, sehingga masyarakat merasakan langsung kemudahan layanan yang diberikan BRI.

“Kami tentu optimistis, BRI akan mampu mendorong menggerakkan perekonomian Papua secara khusus dan juga secara nasional melalui digitalisasi transaksi yang dilakukan BRI, serta melalui pembiayaan, pemberdayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM”, ungkap Herry, Senin (30/10/2023).

Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa QRIS merupakan salah satu platform transaksi digital yang sangat ramah dan cocok dengan karakteristik masyarakat dan pelaku bisnis di Papua karena nyaman, praktis dan bisa dipakai dimanapun dan kapan pun.

QRIS juga didukung dengan aplikasi BRI Merchant yang mempermudah user untuk memonitor transaksinya secara real time dengan berbagai macam fitur dan layanan nya dan bisa di unduh di Play Store.

BRI memiliki komitmen untuk terus mendorong inklusi dan literasi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya dengan memberikan kemudahan bertransaksi masyarakat melalui penetrasi QRIS. Kemudahan bertransaksi melalui QRIS tersebut juga membantu mendorong pertumbuhan bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kemudahan dalam bertransaksi melalui QRIS juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia hingga pelosok tanah air.

(Feby Novalius)

