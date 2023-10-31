Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Antam Cetak Laba Rp2,8 Triliun di Kuartal III-2023, Jual Emas Laris Manis

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:17 WIB
Antam Cetak Laba hingga Kuartal III-2023. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencetak laba bersih Rp2,85 triliun dalam periode sembilan bulan pertama tahun 2023. Laba hingga kuartal III tahun ini naik 8,44% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,62 triliun.

Di sisi penjualan, tercatat penurunan sebesar 8,26% menjadi Rp30,89 triliun dari sebelumnya sebesar Rp33,68 triliun. Penjualan perseroan didominasi oleh penjualan bersih domestik yang mencapai Rp26.69 triliun atau setara 86% dari total penjualan bersih ANTM.

“Hal tersebut sejalan dengan strategi perusahaan untuk mengembangkan basis pelanggan di dalam negeri pada produk-produk emas, bijih nikel dan bauksit,” kata Sekretaris Perusahaan ANTM, Syarif Faisal Alkadrie dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (31/10/2023).

Berdasarkan produknya, penjualan emas menjadi kontributor utama dengan proporsi 62% dari total penjualan atau senilai Rp19,29 triliun. Kemudian, produk bijih nikel mencatatkan penjualan sebesar Rp6,78 triliun, feronikel tercatat sebesar Rp3,30 triliun, alumina sebesar Rp948,28 miliar, bijih bauksit sebesar Rp305,68 miliar, perak sebesar Rp80,80 miliar dan logam mulia lainnya sebesar Rp21 juta.

Dari sisi produksi, ANTM mencatatkan volume produksi logam emas sebesar 908 kilogram. Selanjutnya, produksi feronikel perseroan mencapai 15.787 ton nikel dalam feronikel (TNi), volume produksi bijih nikel tercatat sebesar 10,67 juta wet metric ton (wmt), serta volume produksi bauksit mencapai 1,42 juta wet metric ton dan volume produksi alumina sebesar 114.524 ton alumina.

Lebih lanjut, sesuai dengan komitmen perseroan untuk berfokus pada penyelesaian proyek strategis di tahun ini, ANTM telah memulai tahap awal pengoperasioan pabrik feronikel Halmahera Timur berkapasitas 13.500 ton dalam feronikel per tahun, yang ditandai dengan burner-on atau proses pemanasan tungku pembakaran pada 7 Juli 2023 lalu.

