Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker: Revisi Kenaikan UMP 2024 Rampung Akhir Oktober

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:03 WIB
Menaker: Revisi Kenaikan UMP 2024 Rampung Akhir Oktober
Revisi formula kenaikan UMP 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menargetkan revisi terkait menentukan formula kenaikan upah minimum tahun 2024.

Ida menuturkan aturan tersebut bahwasanya merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Setelah serap aspirasi selesai, kita akan keluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti atau perubahan dari PP 36," kata Ida.

Adapun dalam kegiatan serap aspirasi tersebut mencakup pembentukan formula kenaikan upah yang nantinya juga bakal mempengaruhi besarannya. Dalam penjelasannya serap aspirasi tersebut targetnya paling lambat bakal berlangsung hingga 31 Oktober 2023.

"Serap aspirasi sudah dilakukan, hampir selesai ya. Terakhir kita akan lakukan serap aspirasi tanggal 31 Oktober," ujar Ida dikutip pada, Jumat (27/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement