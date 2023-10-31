Menaker: Revisi Kenaikan UMP 2024 Rampung Akhir Oktober

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menargetkan revisi terkait menentukan formula kenaikan upah minimum tahun 2024.

Ida menuturkan aturan tersebut bahwasanya merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Setelah serap aspirasi selesai, kita akan keluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti atau perubahan dari PP 36," kata Ida.

Adapun dalam kegiatan serap aspirasi tersebut mencakup pembentukan formula kenaikan upah yang nantinya juga bakal mempengaruhi besarannya. Dalam penjelasannya serap aspirasi tersebut targetnya paling lambat bakal berlangsung hingga 31 Oktober 2023.

"Serap aspirasi sudah dilakukan, hampir selesai ya. Terakhir kita akan lakukan serap aspirasi tanggal 31 Oktober," ujar Ida dikutip pada, Jumat (27/10/2023).