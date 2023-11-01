Wall Street Melesat Jelang Keputusan The Fed

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street mengakhiri sesi perdagangan Selasa di zona hijau. Di mana investor sedang menantikan pembaruan kebijakan moneter Federal Reserve dan mencerna beragam laporan pendapatan perusahaan.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 123,91 poin, atau 0,38%, menjadi 33.052,87, S&P 500 (.SPX) bertambah 26,98 poin, atau 0,65%, menjadi 4.193,8 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 61,76 poin, atau 0,48% menjadi 12.851,24. Demikian dilansir dari Reuters, Rabu (1/11/2023).

The Fed memulai pertemuan kebijakan moneter dalam dua hari. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil pada hari Rabu, dan investor akan memantau pernyataannya dan komentar Ketua Fed Jerome Powell untuk mendapatkan petunjuk tentang rencananya.

Optimisme bahwa The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga diimbangi oleh reaksi terhadap laporan pendapatan yang mengecewakan dan kegelisahan mengenai geopolitik.

Saham pembuat mesin berat Caterpillar (CAT.N) merosot 6,7% karena tanda-tanda melambatnya permintaan menutupi penurunan pendapatan kuartalan. Dan saham pembuat obat Amgen (AMGN.O) turun 2,8% karena penjualan beberapa obat-obatan terkenal pada kuartal ketiga berada di bawah ekspektasi.

Senior Global Market Strategist Wells Fargo Investment Institute, Sameer Samana mengatakan, imbal hasil Treasury 10-tahun yang hanya naik tipis hampir sepanjang hari membuat investor mencari harga murah mengingat pelemahan saham baru-baru ini.

“Semua jalan saat ini mengarah kembali ke suku bunga jangka panjang yang berdampak pada ekuitas,” kata Samana.

Dia menambahkan bahwa dalam saham beberapa investor mungkin terdorong oleh gagasan bahwa, penjualan baru-baru ini membawa kita kembali ke nilai wajar dari nilai terlalu tinggi.

Namun ahli strategi tersebut mewaspadai peristiwa mendatang yang dapat menjadi katalis besar bagi obligasi dan pada gilirannya ekuitas. Seiring dengan pembaruan kebijakan The Fed, ia juga menunggu rencana pembiayaan Departemen Keuangan AS yang akan dirilis pada hari Rabu.