Wall Street Ditutup Beragam, Nasdaq Melonjak 0,38%

JAKARTA - Indeks-indeks utama Wall Street beragam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) seiring pelaku pasar yang mencerna laporan kinerja emiten pada kuartal ketiga 2023 dan data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kelihatannya mendukung suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 366,71 poin atau 1,12% ke 32.417,59, indeks S&P 500 turun 19,86 poin atau 0,48% ke 4.117,37, dan Indeks Komposit Nasdaq menguat 47,41 poin atau 0,38% ke 12.643,01.

"Sulit untuk melawan tren di pasar, dan trennya semakin rendah,” kata analis strategi investasi Baird Ross Mayfield di Louisville, Kentucky, dikutip Antara, Sabtu (28/10/2023).

Menurut Mayfield, kinerja perusahaan baik-baik saja tetapi tidak ada katalis untuk memicu pembalikan ke atas.

Indeks Nasdaq menguat dipimpin oleh Amazon.com, Apple dan Meta Platforms yang memberikan banyak dukungan, sementara S&P 500 dan Indeks Dow Jones Industrial Average melemah.