HOME FINANCE HOT ISSUE

Ibu-Ibu! Harga Cabai Rawit Merah Meroket Lagi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:34 WIB
Ibu-Ibu! Harga Cabai Rawit Merah Meroket Lagi
Harga cabai meroket lagi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Harga cabai rawit merah (CRM) mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan Panel Harga Pangan National Food Agency (NFA) 31 Oktober 2023, harga rata-rata nasional CRM di tingkat produsen sebesar Rp50.250 per kg. Masih di atas HAP sebesar Rp.25.000 per kg – Rp31.500 per kg.

 BACA JUGA:

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya terus mendorong mobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit untuk membangun pemerataan distribusi di seluruh wilayah.

“Kita mendorong pemerintah daerah untuk saling membangun kerja sama antar daerah (KAD) sehingga cabai di daerah yang masih produksi dan harganya stabil dapat mendistribusikan cabai ke daerah defisit atau daerah dengan harga cabai yang tinggi," ujar Arief dalam keterangannya, Rabu (01/11/2023).

 BACA JUGA:

Arief menuturkan, adanya penguatan kerja sama antar daerah (KAD) tersebut selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar terbangun konektivitas yang membuat produksi pangan di daerah surplus terdistribusi ke daerah defisit secara merata untuk menjaga kestabilan harga.

Halaman:
1 2
