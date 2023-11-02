Pedagang Menjerit, Harga Cabai Tembus Rp70 Ribu/Gram

JAKARTA - Beberapa harga pangan mengalami peningkatan harga di pasar tradisional. Bahkan cabai rawit hampir naik 100% di pasar Senen Jakarta Pusat.

Pantauan MNC Portal, harga cabai merah di Pasar Senen Jakarta pusat per hari ini sudah tembus Rp70 ribu/kg, harga tersebut naik jika dibandingkan sebelumnya sebesar yang punya harga Rp50 ribu/kg.

Kemudian harga cabai rawit sempat mengalami penurunan 3 hari bekalangan yang saat ini punya harga Rp80/kg, sebelumnya 90/kg. Akan tetapi harga cabai rawit itu hampir naik jika dibandingkan dengan harga normalnya Rp50 ribu/kg.

Selain cabai, harga bahan pangan lain yang juga harganya mengalami kenaikan adalah kacang panjang yang pada hari ini memiliki harga Rp26 ribu/kg, kemudian harga buncis naik hingga Rp33 ribu/ikat padahal harga sebelumnya hanya 25 ribu/ikat. Kemudian brokoli juga mengalami kenaikan harga dari Rp30 ribu/kg saat ini menjadi Rp40 ribu/kg.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menyoroti adanya kenaikan harga bahan pangan tersebut. Menurutnya kenaikan harga pangan ini terjadi serempak di seluruh pasar tradisional se Indonesia.