Harga Pangan Naik, Pedagang: Saat Ini Benar-Benar Susah

JAKARTA - Sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok mulai dari beras hingga cabai rawit merah.

Salah satunya pedagang sayuran bernama Suryani (55) mengaku sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit. Di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok, jualannya justru semakin merosot.

BACA JUGA: Tugas Erick Thohir Fokus Benahi Masalah Pangan hingga Energi Jelang 2024

"Saat ini, yang sekarang sedang susah, saat sekarang ini benar-benar memang lagi susah, sulit," kata Suryani saat ditemui di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (2/11/2023).

Suryani menuturkan semakin hari dagangannya semakin sepi pembeli, bahkan ia menyebut langganannya paling hanya tersisa 40%. Selain daya beli masyarakat yang semakin menurun, Suryani juga tak sanggup menghadapi persaingan dagang yang semakin ketat.

"Wah pendapatan jauh, pokoknya sekarang itu istilahnya hanya 40% pelanggan dari dulu, jauh pokoknya. Udah susah sekarang, udah sulit banget pokoknya, kondisi udah sangat memprihatinkan lah," ujarnya.