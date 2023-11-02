Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Naik, Pedagang: Saat Ini Benar-Benar Susah

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:45 WIB
Harga Pangan Naik, Pedagang: Saat Ini Benar-Benar Susah
Harga Pangan Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok mulai dari beras hingga cabai rawit merah.

Salah satunya pedagang sayuran bernama Suryani (55) mengaku sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit. Di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok, jualannya justru semakin merosot.

"Saat ini, yang sekarang sedang susah, saat sekarang ini benar-benar memang lagi susah, sulit," kata Suryani saat ditemui di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (2/11/2023).

Suryani menuturkan semakin hari dagangannya semakin sepi pembeli, bahkan ia menyebut langganannya paling hanya tersisa 40%. Selain daya beli masyarakat yang semakin menurun, Suryani juga tak sanggup menghadapi persaingan dagang yang semakin ketat.

"Wah pendapatan jauh, pokoknya sekarang itu istilahnya hanya 40% pelanggan dari dulu, jauh pokoknya. Udah susah sekarang, udah sulit banget pokoknya, kondisi udah sangat memprihatinkan lah," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
