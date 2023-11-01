Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cabai Rawit Tembus Rp100.000/Kg, Partai Perindo Minta Pemerintah Fokus Stabilkan Harga Pangan

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:25 WIB
Cabai Rawit Tembus Rp100.000/Kg, Partai Perindo Minta Pemerintah Fokus Stabilkan Harga Pangan
Jubir Partai Perindo Yerry Tawalujan bicara soal harga pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyoroti naiknya harga pangan, khususnya komoditas pangan yang berasal dari sektor pertanian. Seperti harga cabai rawit, yang kekinian menyentuh Rp100 ribu per kilogram.

Yerry menyebutkan hal ini terjadi karena musim kemarau panjang yang terus berlanjut.

"Maka harga komoditas pangan berupa produk pertanian makin melonjak. Harga cabai rawit merah melonjak lebih 300% dalam tujuh bulan. Dari Rp30 ribu per kilogram, sekarang sudah di atas Rp100 ribu per kilogram. Ini harus dikendalikan pemerintah," ujar Yerry kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Selain berbagai jenis cabai, kenaikan harga yang terpantau di pasar-pasar tradisional juga terjadi di produk bawang seperti bawang merah, bawang putih dan bawang daun. Aneka produk sayur juga tak ketinggalan melonjak.

Melihat kondisi ini, Partai Perindo kembali meminta Pemerintah untuk serius mengendalikan kenaikan harga produk pertanian.

"Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional perlu lebih fokus lagi mencari solusi agar harga produk pertanian terkendali. Karena kenaikan harga ini sangat berdampak pada rakyat kecil," jelas Yerry.

1 2
