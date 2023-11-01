Sri Mulyani Ungkap Industri yang Berkembang Pesat di Era Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal industri digital (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, industri jasa di berbagai negara, termasuk Indonesia terus mengalami perkembangan pesat di era digital saat ini.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan terjadinya penurunan industri manufaktur di banyak negara, termasuk Indonesia.

“Hampir semua negara itu mengalami penurunan industri manufaktur, karena industri jasa itu memang di-develop cepat sekali di era digital ini,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Rabu (1/11/2023).

Berkembangnya industri jasa ditandai dengan munculnya banyak layanan atau services yang memanfaatkan teknologi digital di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas.

“Ini (digitalisasi) menyebabkan seolah-olah peranan sektor jasa mengambil alih sektor manufaktur,” jelas Sri Mulyani.