HOME FINANCE PROPERTY

Tengok Calon Hunian Pegawai Kemenkeu di Balikpapan, Sri Mulyani: Udara Asri dan Segar

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:43 WIB
Tengok Calon Hunian Pegawai Kemenkeu di Balikpapan, Sri Mulyani: Udara Asri dan Segar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Melihat Calon Hunian Kemenkeu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghadiri sebuah forum di Balikpapan. Pada forum tersebut, dia akan berdiskusi dengan para pemimpin serta penggerak terbaik bangsa.

"Sepanjang perjalanan, saya menyempatkan singgah untuk menilik bakal calon lokasi hunian bersama @kemenkeuri di Gunung Bahagia," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Balikpapan, Rabu (1/11/2023).

Saat ini, lokasi ini sedang dimanfaatkan sebagai perumahan untuk pegawai pajak Kalimantan Timur dan Utara. Fasilitasnya pun lengkap, beragam penunjang tersedia mulai dari musholla, fasilitas olahraga (bulutangkis dan voli), hingga lahan kosong serbaguna.

"Ke depannya, lokasi seluas kurang lebih 1.5 ha ini akan dibangun 3 tower rusunawa. Kapasitasnya pun direncanakan lebih dari cukup untuk menampung pegawai Kemenkeu yang bertugas di region Kalimantan Timur dan sekitar," tambah Sri.

Pemilihan lokasi ini pun memiliki berbagai pertimbangan yang matang. Diantaranya lokasinya yang begitu strategis, dekat dengan bandara dan juga beragam sarana pendukung.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
