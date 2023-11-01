Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri Pakai BRImo

JAKARTA – Cara mudah kirim uang ke luar negeri pakai aplikasi BRImo. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan fitur transfer uang secara internasional dalam Financial Super Apps BRImo.

Pada fitur tersebut pengiriman dana yang dilakukan bersumber dari tabungan Rupiah akan langsung dikonversi menjadi mata uang asing (remittance) sesuai kebutuhan penerima di luar negeri dengan nilai tukar yang lebih murah. Fitur ini tentunya akan sangat mempermudah karena tidak perlu menyita waktu datang ke tempat penukaran dan pengiriman uang ke luar negeri.

Mata uang utama di dunia sudah dapat dikirimkan melalui BRImo diantaranya USD (Dolar AS), CNY (Yuan), SGD (Dolar Singapura), JPY (Yen), THB (Baht), HKD (Dolar Hong Kong), AUD (Dolar Australia), EUR (Euro), GBP (Pound Sterling), serta beragam mata uang tujuan lainnya.

Adapun tahapan-tahapan atau cara transfer uang ke luar negeri melalui BRImo:

- Login BRImo

- Pilih fitur “Transfer Internasional”

- Pilih Negara Tujuan, masukkan Jumlah Dana, dan pilih Metode Pengiriman

- Isi data lengkap penerima, pengirim, serta detil pengiriman

- Checklist syarat & ketentuan

- Konfirmasi transaksi lalu masukkan PIN

- Nasabah juga dapat melihat status pengiriman melalui menu “Lacak”