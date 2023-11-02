Siap-Siap! Masyarakat Tidak Mampu Bisa Beli Tiket Pesawat Murah

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah merencakan adanya penurunan Tarif Batas Atas (TBA) untuk tiket pesawat di rute-rute tertentu.

Menurutnya penurunan tersebut dilakukan lantaran daya beli masyarakat saat ini sedang dalam kondisi yang terbatas. Terlebih lagi di wilayah Indonesia Timur.

"Masyarakat juga data beli terbatas. Terbukti dengan Indonesia bagian timur itu banyak yang tidak mampu naik pesawat, karena memang harganya tidak murah," kata Menhub dalam acara INACA Festival 2023 di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Menhub menyatakan pihaknya akan membuat perbedaan penyesuaian harga terhadap wilayah yang masyarakat tidak mampu.

"Jadi kita akan membuat disparitas penyesuaian harga itu pada tujuan tertentu justru sekarang nggak mampu. Di Indonesia bagian timur itu saya hampir setiap hari mendapatkan satu catatan bahwa harganya tinggi," katanya.