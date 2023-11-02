Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! Masyarakat Tidak Mampu Bisa Beli Tiket Pesawat Murah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:41 WIB
Siap-Siap! Masyarakat Tidak Mampu Bisa Beli Tiket Pesawat Murah
Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah merencakan adanya penurunan Tarif Batas Atas (TBA) untuk tiket pesawat di rute-rute tertentu.

Menurutnya penurunan tersebut dilakukan lantaran daya beli masyarakat saat ini sedang dalam kondisi yang terbatas. Terlebih lagi di wilayah Indonesia Timur.

 BACA JUGA:

"Masyarakat juga data beli terbatas. Terbukti dengan Indonesia bagian timur itu banyak yang tidak mampu naik pesawat, karena memang harganya tidak murah," kata Menhub dalam acara INACA Festival 2023 di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Menhub menyatakan pihaknya akan membuat perbedaan penyesuaian harga terhadap wilayah yang masyarakat tidak mampu.

 BACA JUGA:

"Jadi kita akan membuat disparitas penyesuaian harga itu pada tujuan tertentu justru sekarang nggak mampu. Di Indonesia bagian timur itu saya hampir setiap hari mendapatkan satu catatan bahwa harganya tinggi," katanya.

Halaman:
1 2
