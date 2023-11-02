Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 3 Tantangan Industri Penerbangan di Indonesia

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:31 WIB
Ini 3 Tantangan Industri Penerbangan di Indonesia
Industri Penerbangan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menyatakan bahwa terdapat tiga tantangan yang dihadapi industri penerbangan di Indonesia.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menyebut bahwa 3 tantangan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius seluruh stakeholder penerbangan.

Pasalnya, bisnis penerbangan nasional pada tahun 2023 ini telah mengalami pemulihan pasca krisis akibat pandemi Covid-19. Bahka diperkirakan lalu lintas penumpang domestik pada tahun 2023 mencapai 74,7 juta atau 94% dari tahun 2019 dan lalu lintas penumpang internasional berjumlah 28 juta atau 75% dari tahun 2019.

"Namun setidaknya ada tiga tantangan yang saat ini dihadapi dan perlu mendapat perhatian serius oleh stakeholder bisnis penerbangan nasional, baik operator dan regulator. Pertama terkait sistem importasi suku cadang (spareparts) pesawat, kedua harga bahan bakar avtur yang cenderung naik, dan ketiga perbaikan tarif penerbangan,” katanya di Park Hyatt, Kamis (2/11/2023).

INACA meyakini bahwa bisnis penerbangan Indonesia akan segera pulih. Cepat atau lambatnya pemulihan bisnis penerbangan nasional bergantung pada bagaimana stakeholder penerbangan nasional menyikapi tantangan-tantangan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183238/pesawat-Zozs_large.jpg
Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183234/airnav-1A08_large.jpg
Libur Nataru, AirNav Siaga 24 Jam Kawal Hampir 77 Ribu Penerbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement