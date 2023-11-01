Penumpang Penerbangan Domestik Turun pada September 2023, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat pada September 2023 sebanyak 5,0 juta orang atau turun 3,90% dibanding kondisi pada Agustus 2023.

Sementara itu, jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) juga turun 3,74% menjadi 1,4 juta orang.

"Selama Januari–September 2023, jumlah penumpang domestik sebanyak 46,6 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebanyak 11,4 juta orang, masing-masing naik sebesar 22,27% dan 177,56% dibanding kondisi pada periode yang sama tahun 2022," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang berangkat pada September 2023 tercatat 1,6 juta orang atau turun 4,91% dibanding Agustus 2023. Jumlah barang yang diangkut turun 0,40% menjadi 30,3 juta ton.

"Selama Januari–September 2023, jumlah penumpang mencapai 14,8 juta orang atau naik 12,06 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, sementara jumlah barang yang diangkut naik 9,54% atau mencapai 261,0 juta ton," jelas Pudji.