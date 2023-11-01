Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Penerbangan Domestik Turun pada September 2023, Ini Penyebabnya

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:52 WIB
Penumpang Penerbangan Domestik Turun pada September 2023, Ini Penyebabnya
Penerbangan domestik turun pada September 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat pada September 2023 sebanyak 5,0 juta orang atau turun 3,90% dibanding kondisi pada Agustus 2023.

Sementara itu, jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) juga turun 3,74% menjadi 1,4 juta orang.

 BACA JUGA:

"Selama Januari–September 2023, jumlah penumpang domestik sebanyak 46,6 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebanyak 11,4 juta orang, masing-masing naik sebesar 22,27% dan 177,56% dibanding kondisi pada periode yang sama tahun 2022," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang berangkat pada September 2023 tercatat 1,6 juta orang atau turun 4,91% dibanding Agustus 2023. Jumlah barang yang diangkut turun 0,40% menjadi 30,3 juta ton.

 BACA JUGA:

"Selama Januari–September 2023, jumlah penumpang mencapai 14,8 juta orang atau naik 12,06 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2022, sementara jumlah barang yang diangkut naik 9,54% atau mencapai 261,0 juta ton," jelas Pudji.

Halaman:
1 2
