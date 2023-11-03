Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

10 Proyek IKN yang Siap Groundbreaking di Desember 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:13 WIB
10 Proyek IKN yang Siap <i>Groundbreaking</i> di Desember 2023
Proyek Ibu Kota Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan saat ini pihaknya memproses setidaknya 10 proyek yang direncanakan melakukan groundbreaking pada bulan Desember mendatang.

Thomas mengatakan saat ini badan otorita tengah melakukan identifikasi kepada para calon investor di dalam negeri sebelum melakukan gorundbreaking. Adapun identifikasi yang dilakukan terkait kesesuaian dokumen dan beberapa persyaratan yang diberikan kepada pemerintah.

Kami punya target 10. Tapi siapa-siapanya, kami lagi identifikasi karena memang semua yang mengajukan akan kami cek dulu bagaimana kapasitas perusahaan, keseriusannya seperti apa, ada tahapan-tahapan sampai perizinan," ujar Thomas di JIExpo Kemayoran, Jumat (3/11/2023).

Berdasarkan dokumen resmi otorita IKN yang diterima MNC Portal, ada beberapa perusahaan yang akan menjadi calon peserta groundbreaking bulan Desember mendatang.

Seperti GrandLucky Super Store, Balikpapan Super Block, Indogrosir, Jambuwuluk Hotels and Resort, BSH, The Pakubuwono Development, Kawasan Olahraga Berkuda (equestrian park), Arsari Group of Companies, dan Crowd-sourcing untuk Reforestasi Sabuk Hijau Nusantara.

Selain itu ada rencana groundbreaking untuk pembangunan kantor Otoritas Jasa Keuangan, pembangunan kantor Lembaga Penjamin Simpanan, kantor BPJS Kesehatan, serta Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN.

"Saya akan lihat dulu, dokumen2 sebagai sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai minta maaf, kami akan drop untuk tidak masuk ke groundbreaking," lanjut Thomas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement