HOME FINANCE SMART MONEY

Jika Shopee Pinjam Belum Lunas, Apakah Bisa Pinjam Lagi?

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |22:06 WIB
JAKARTA - Jika Shopee pinjam belum lunas, apakah bisa pinjam lagi? Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan fitur shopee pinjam.

Shopee pinjam ialah produk pinjaman tunai yang dapat digunakan oleh para pengguna shopee serta para penjual di shopee.

Pinjaman yang diajukan berupa uang tunai yang dapat dicairkan ke rekening penggunanya. Fitur yang disediakan oleh shopee pinjam berupa pengajuan yang cepat dan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan.

Melalui shopee pinjam dapat mengajukan pinjaman dengan minimal Rp200.000 dan maksimal Rp3.000.000

Lantas, apakah jika shopee pinjam belum lunas apakah bisa pinjam lagi?

Ternyata, meminjam uang di shopee pinjam dapat dilakukan lebih dari satu kali pinjaman, walaupun pinjaman sebelumnya masih aktif atau belum lunas.

Walaupun demikian terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kalau ingin mengajukan lebih dari satu pinjaman ini.

