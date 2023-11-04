Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Harga Pertamax Cs Turun di November 2023 hingga Alasan Pertamina

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |04:26 WIB
4 Fakta Harga Pertamax Cs Turun di November 2023 hingga Alasan Pertamina
Harga BBM Pertamina Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi yang dilakukan pada Pertamax Series dan Dex Series.

Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun sedangkan untuk Pertalite atau BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

Perubahan ini telah disesuaikan dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Berikut Okezone rangkum Fakta Pertamina Turunkan Harga BBM per November 2023 hingga Pertimbangannya, Sabtu (4/11/2023).

1. Harga BBM Turun

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite pada 1 November 2023. Penurunan harga BBM Pertamina tersebut berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia,

2. Daftar Harga BBM Pertamina

Pertamax Series

Pertamax (RON92) turun menjadi Rp13.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000.

Pertamax Green 95 (RON95) turun menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp15.500 per liter dari sebelumnya Rp16.600.

Dex Series

Dexlite (CN 51) disesuaikan menjadi Rp16.950 per liter dari sebelumnya Rp17.200.

Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp17.750 per liter dari sebelumnya Rp17.900.

Harga baru ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

