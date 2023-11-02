Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina, Vivo, Shell hingga BP AKR, Lebih Murah Mana?

, Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |09:02 WIB

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell dan Vivo. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Perbandingan harga BBM Pertamina, BP AKR, Vivo hingga Shell. Di mana penyedia bensin ini telah menurunkan harga per 1 November 2023.

Pertamina melakukan penyesuaian jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite serta Pertamina Dex. Shell menurunkan harga Shell Super hinga Shell V-Power.

Vivo melakukan penurunkan harga Revvo 95. Dan BP AKR juga menyesuaikan harga BP92 kini dihargai Rp14.360 dari sebelumnya Rp14.580 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR yang berlaku hari ini, Kamis (2/11/2023):

SPBU Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp 6.800 per liter

Pertamax (RON92) turun menjadi Rp13.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000.

Pertamax Green 95 (RON95) turun menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp16.000 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp15.500 per liter dari sebelumnya Rp16.600.

Dexlite (CN 51) disesuaikan menjadi Rp16.950 per liter dari sebelumnya Rp17.200.

Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp17.750 per liter dari sebelumnya Rp17.900.

SPBU Shell

Shell Super (RON92) Rp14.360 turun dari sebelumnya Rp15.380 per liter.

Shell V-Power (RON95) Rp15.270 turun dari sebelumnya Rp16.350 per liter.

Shell V-Power Diesel Rp17.780 turun dari sebelumnya Rp17.920 per liter.

Shell Diesel Extra Rp16.980 turun dari sebelumnya Rp17.240 per liter.

Shell V-power Nitro+ Rp15.590 turun dari sebelumnya Rp16.730