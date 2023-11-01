Harga Asli BBM Pertalite Rp12.000 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex per 1 November 2023. Sedangkan untuk Pertalite atau BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyatakan bahwa harga keekonomian Pertalite masih lebih tinggi Rp2.000 per liter dibandingkan harga jualnya saat ini.

"Oh masih lebih. Harga ekonominya masih lebih (dari harga jual). Lebihnya bisa sekitar Rp2 ribuan," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Sehingga dirinya mengaku belum melihat peluang penurunan harga Pertalite. "Kita belum melihat itu," urainya.

Lebih lanjut, Tutuka juga mengaku bahwa harga minyak saat ini memang masih tidak stabil. Sebab, ketika perang Hamas-Israel memanas namun harga minyak mentah dunia ternyata menurun.