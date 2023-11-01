Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertamax Cs Turun, Pertamina: BBM Paling Kompetitif

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:49 WIB
Harga Pertamax Cs Turun, Pertamina: BBM Paling Kompetitif
Harga BBM Pertamina terbaru 1 November 2023. (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi per 1 November 2023.

Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun sedangkan untuk Pertalite atau BBM subsidi tidak mengalami perubahan.

 BACA JUGA:

“Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian mengikuti harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan resminya, Rabu (1/11/2023).

Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas dalam memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.

“Termasuk kita juga lakukan efisiensi sehingga bisa menghemat biaya produksi, hasilnya BBM Pertamina tetap kompetitif,” tambah Fadjar.

