Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ramaikan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Berpartisipasi dalam Pameran FIN Expo 2023

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |13:12 WIB
Ramaikan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Berpartisipasi dalam Pameran FIN Expo 2023
BRI berpartisipasi dalam FIN Expo 2023. (Foto: BRI)
YOGYAKARTA - Akses keuangan yang dapat dinikmati seluruh segmen masyarakat menjadi salah satu prioritas industri perbankan tanah air.

Termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang menjadi pemeran penting dalam pemulihan ekonomi, serta dalam peningkatan inklusi keuangan.

Salah satu implementasi dalam mewujudkan hal tersebut, ditunjukkan dengan partisipasi aktif BRI dalam pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FIN Expo) 2023 yang digelar di Pakuwon Mall, di Yogyakarta 26 – 29 Oktober 2023.

Acara yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023.

Acara ini mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera” dengan dukungan penuh Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengedukasi dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwa partisipasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan pelaku usaha dan masyarakat umum.

Tak terkecuali UMKM yang merupakan inti bisnis BRI agar lebih tangguh dan semakin solid.

“Tentunya kalau kita mau terus mengangkat UMKM ini betul-betul menjadi kontributor pertumbuhan perekonomian, maka kita harus membangun kapabilitas di sektor tersebut. Kapabilitas empowerment, pemberdayaan, dan pendampingan”, kata Supari dalam keterangan resmi, Minggu (5/11/2023).

