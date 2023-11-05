Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Keuntungan Wealth Management BRI untuk Nasabah

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:51 WIB
Ini Keuntungan <i>Wealth Management</i> BRI untuk Nasabah
Keuntungan Wealth Management BRI. (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan soal kebutuhan investasi yang aman dan proteksi nasabah. 

Di mana dengan melalui bisnis Wealth Management BRI yang memiliki peranan sebagai financial supermarket yang tidak hanya memberikan layanan lengkap dalam melayani nasabah, namun juga aman.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan bahwa selama ini, peran Wealth Management BRI sebagai financial supermarket untuk nasabah individu maupun bisnis tercermin dalam penyediaan berbagai instrumen maupun produk hasil kolaborasi dengan anak perusahaan.

Handayani mencontohkan misalnya obligasi pemerintah, obligasi korporasi, reksa dana, layanan sekuritas, bancassurance, serta pengelolaan dana pensiun.

"Seluruh upaya ini dilakukan agar Wealth Management BRI dapat menjadi one stop financial solution yang mengumandangkan semangat Wealth Management for All," katanya dari keterangan resmi, Minggu (5/11/2023).

