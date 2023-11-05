Mengulas Jalan 1.000 Kelok di Bandung

JAKARTA - Mengulas jalan 1.000 kelok atau biasa dijuluki sebagai tol surga yang terletak di jalur Ciwidey menuju Cidaun.

Jalan ini memiliki kontur berkelok yang tajam dan ekstrim. Jalur ini memiliki banyak kelok karena terletak di lereng pegunungan dengan adanya tanjakan dan turunan.

"Jalur ini memiliki banyak kelok karena terletak di layang pegunungan," dikutip pada postingan video Instagram resmi @pupr_binamarga, Minggu (5/11/2023)

Pada jalur 1.000 kolek ini terdapat berbagai macam destinasi wisata yang dapat dilihat keindahannya. Seperti dari perkebunan teh, curug, hingga wisata air arum jeram.

Sepanjang jalan akan ditemani pemandangan yang begitu hijau di kiri dan di kanan.