Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diproyeksi Capai 5,09% di Kuartal III-2023

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi mencapai 5,09% di kuartal III 2023. Iklim politik dan kondisi moneter global akan menjadi dua tema utama yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia di 2024.

Periode Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang akan memiliki dampak pada pertumbuhan dan berbagai indikator makroekonomi lainnya di tahun depan. Di satu sisi, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dari level nasional hingga kabupaten/kota; sehingga mendorong terjadinya injeksi likuiditas dalam jumlah besar ke perekonomian akibat adanya pengeluaran kampanye dan belanja publik.

Besarnya dampak pengganda di perekonomian akan memicu konsumsi domestik selama tahun 2024 mengingat pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun

Mempertimbangkan situasi saat ini dan mendatang, Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky menyebut bahwa PDB Indonesia diperkirakan tumbuh 5,05%-5,09% di triwulan III-2023, mencapai 5,0%-5,1% di 2023. dan stabil di angka 5,0%-5,1% di 2024.

"Ini melanjutkan akselerasi pertumbuhan sejak triwulan akhir 2022, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17% (yoy) di triwulan II-2023," ungkap Riefky dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Riefky mengatakan, meskipun pertumbuhan industri manufaktur, yang merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, meningkat menjadi 4,88% (yoy), tingkat pertumbuhannya masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi.