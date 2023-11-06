Jelang HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tengah menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) perseroan ke-128 yang jatuh pada 16 Desember 2023 mendatang.

Salah satunya, melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli, BRI menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan inisiatif dan langkah kongkrit BRI dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat, khususnya bagi kalangan lansia. Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 2 kali pada 1-2 November 2023 dan 1-2 Desember 2023 yang diikuti oleh lebih dari 33 ribu warga dan lansia serta dilaksanakan di 66 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat, khususnya para lansia bisa mendatangi unit kerja BRI yang telah ditentukan dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa ulang tahun yang ke-128 BRI ini dimanfaatkan sebagai momentum.

"Ini dimanfaatkan sebagai momentum bagi kami untuk terus mewujudkan komitmen dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan”, katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/11/2023).