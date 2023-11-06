BRI Beri Bantuan Pelayanan Kesehatan ke Masyarakat

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tengah akan memperingati Ulang Tahun (HUT) ke-128 pada 16 Desember 2023 mendatang.

Adapun jelang HUT, perseroan melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli, BRI menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia.

BACA JUGA:

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan inisiatif dan langkah kongkrit BRI dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat, khususnya bagi kalangan lansia. Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 2 kali pada 1-2 November 2023 dan 1-2 Desember 2023 yang diikuti oleh lebih dari 33 ribu warga dan lansia serta dilaksanakan di 66 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat, khususnya para lansia bisa mendatangi unit kerja BRI yang telah ditentukan dan langsung mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan.

BACA JUGA:

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa ulang tahun yang ke-128 BRI ini dimanfaatkan sebagai momentum.

"Ini dimanfaatkan sebagai momentum bagi kami untuk terus mewujudkan komitmen dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan”, katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/11/2023).

Dia menambahkan, BRI sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, melalui program BRI Peduli terus berperan aktif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.