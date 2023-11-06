Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Holding Ultra Mikro Jadi Sumber Pertumbuhan Baru BRI

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:06 WIB
Holding Ultra Mikro Jadi Sumber Pertumbuhan Baru BRI
Upaya BRI berdayakan UMKM di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Holding Ultra Mikro (UMi) yang menjadi sumber pertumbuhan baru BRI setelah 2 tahun terbentuk. Tercatat hingga September 2023 Holding UMi telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 37,3 juta nasabah peminjam, atau tumbuh sekitar 17,3% yoy dengan outstanding kredit dan pembiayaan mencapai Rp614,9 triliun, atau tumbuh 9,5% secara yoy.

BRI juga terus melakukan pemberdayaan dan pendampingan berupa pembiayaan hingga pelatihan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun salah satu program pemberdayaan yang terus bertumbuh dan menebarkan manfaat kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia adalah “Klasterkuhidupku”.

Sejak awal dicanangkan, program ini telah terbukti menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan hingga memperluas bisnisnya. Tak ayal, hingga 31 Oktober 2023, program ini sudah memberdayakan sebanyak 19.533 klaster usaha di seluruh Indonesia. Apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2023, jumlah klaster yang diberdayakan tersebut telah bertambah 2.115 pelaku usaha.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa program “Klasterkuhidupku” menjadi upaya BRI untuk mencapai tujuan UMKM naik kelas. Hingga nantinya, UMKM yang tumbuh dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di daerah lain.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya dengan memberikan modal usaha, tetapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya, sehingga UMKM dapat tumbuh dan semakin Tangguh,” ucapnya.

