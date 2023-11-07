Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Komitmen BRI Lakukan Inovasi dan Transformasi Digital

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |09:57 WIB
Komitmen BRI Lakukan Inovasi dan Transformasi Digital
BRIBRAIN sabet penghargaan internasional (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen dalam melakukan inovasi dan transformasi digital. Kesungguhan BRI bahkan membuahkan penghargaan Best Future of Intelligence dalam ajang Future Enterprise Awards 2023 yang diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC).

Penghargaan diterima oleh Digital Banking Development & Operations Division Head BRI Kaspar Situmorang, dan BRIBRAIN Department Head Andika Rachman.

“Selamat kepada para pemenang! Mereka telah berhasil menunjukkan resiliensi dan digital maturity di seluruh Asia Pasifik, serta telah menjadi pelopor yang menjadi kesuksesan di lanskap digital yang kini semakin kompleks,” ujar Group Vice President IDC Asia Pacific Sandra Ng, Selasa (7/11/2023).

Penghargaan ini diberikan kepada BRI atas keberhasilan platform Artificial Intelligence & Machine Learning-nya, BRIBRAIN, meningkatkan produktivitas tenaga pemasar BRI sekaligus memperluas inklusi keuangan secara sustainable. Dalam hal ini, BRI mendapat pengakuan sebagai institusi keuangan terbaik se-Asia Pasifik dalam pemanfaatan advanced analytics melalui BRIBRAIN yang diintegrasikan dalam proses bisnis BRI.

BRIBRAIN merupakan “pusat otak digital” BRI yang mengkonsolidasikan kapabilitas AI dan analitik, untuk meningkatkan customer engagement, anti-fraud & risk analytics, credit underwriting, hingga automasi untuk smart services & operations.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menjelaskan bahwa salah satu bentuk implementasi BRIBRAIN adalah recommendation system yang digunakan untuk mendorong akuisisi merchants, debitur usaha mikro, dan AgenBRILink.

Telusuri berita finance lainnya
