BRIBRAIN Sabet Penghargaan dari IDC Awards 2023

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyabet penghargaan Best Future of Intelligence dalam ajang Future Enterprise Awards 2023. Penghargaan ini diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC).

Penghargaan diberikan kepada BRI atas keberhasilan platform Artificial Intelligence & Machine Learning-nya, BRIBRAIN, meningkatkan produktivitas tenaga pemasar BRI sekaligus memperluas inklusi keuangan secara sustainable. BRI mendapat pengakuan sebagai institusi keuangan terbaik se-Asia Pasifik dalam pemanfaatan advanced analytics melalui BRIBRAIN yang diintegrasikan dalam proses bisnis BRI.

BRIBRAIN merupakan “pusat otak digital” BRI yang mengkonsolidasikan kapabilitas AI dan analitik, untuk meningkatkan customer engagement, anti-fraud & risk analytics, credit underwriting, hingga automasi untuk smart services & operations.

Penghargaan diterima oleh Digital Banking Development & Operations Division Head BRI Kaspar Situmorang, dan BRIBRAIN Department Head Andika Rachman pada acara awards gala yang digelar di Singapura.

“Selamat kepada para pemenang! Mereka telah berhasil menunjukkan resiliensi dan digital maturity di seluruh Asia Pasifik, serta telah menjadi pelopor yang menjadi kesuksesan di lanskap digital yang kini semakin kompleks,” ujar Group Vice President IDC Asia Pacific Sandra Ng, Selasa (7/11/2023).