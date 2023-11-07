Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Setrum Listrik Piala Dunia U-17 2023, Pasokan Energi Primer Dipastikan Aman

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |16:19 WIB
Setrum Listrik Piala Dunia U-17 2023, Pasokan Energi Primer Dipastikan Aman
Setrum Listrik Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Okezone)




JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia memastikan siap memasok energi primer untuk seluruh pembangkit selama perhelatan Piala Dunia U-17 2023 yang digelar 10 November-2 Desember 2023.

Saat ini seluruh energi primer baik batu bara, BBM dan gas dalam kondisi aman untuk seluruh sistem Jawa dan Bali.

Amannya pasokan energi primer ini menjamin pasokan listrik untuk seluruh stadion gelaran Piala Dunia U-17 yakni Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat Bandung terjamin andal dan tanpa kedip.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya siap mendukung hajatan akbar dunia di mana Indonesia sebagai tuan rumahnya. PLN berkomitmen penuh dalam menyukseskan gelaran Piala Dunia U-17 dengan suplai listrik handal mulai dari pembangkit, transmisi, dan juga distribusi dengan sistem keamanan pasokan berlapis.

“Menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U-17 ini adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa kita. Untuk itu, kami dari PLN akan all out memastikan listrik untuk gelaran FIFA World Cup U-17 ini cukup dan andal, sehingga kebesaran nama Indonesia akan semakin dikenal dunia,” kata Darmawan di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Kondisi sistem kelistrikan Jawa-Bali saat ini juga dalam kondisi aman dengan pasokan sebesar 43.348 megawatt (MW) dan beban puncak tertinggi 31.081 MW sehingga terdapat cadangan daya sekitar 12.267 MW.

Halaman:
1 2
