Pasokan Listrik 100% untuk Piala Dunia U-17 2023, Anti Kedip

JAKARTA - PT PLN (Persero) memastikan kesiapan kelistrikan untuk gelaran Piala Dunia U-17 yang akan diselenggarakan pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

PLN juga telah merampungkan persiapan kelistrikan di seluruh venue stadion Piala Dunia U-17, yaitu Jakarta International Stadium (JIS), Si Jalak Harupat Bandung, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan PLN berkomitmen penuh dalam menyukseskan gelaran Piala Dunia U-17 dengan suplai listrik handal mulai dari pembangkit, transmisi, dan juga distribusi dengan sistem keamanan pasokan berlapis.

"Dengan sejumlah pengalaman yang telah digarap oleh PLN seperti G20, KTT ASEAN, dan kegiatan serupa seperti Asian Games, Kejuaraan Dunia Motorcross (MXGP) sebanyak tiga kali, Idemitsu Asian Talent Cup (IATC) hingga MotoGP di Mandalika, tentunya kami bersama-sama telah siap menjaga suplai FIFA World Cup U-17 dengan pasokan listrik yang handal dan tetap memperhatikan keselamatan kerja bagi teman-teman di lapangan," kata Darmawan saat menggelar Apel Siaga Kelistrikan Piala Dunia U-17 di Gedung PLN, Jakarta dikutip Antara, Senin (7/11/2023).

BACA JUGA: Bek Timnas Thailand Prediksi Timnas Indonesia Bisa Ganggu Dominasi Gajah Perang di Piala AFF Selanjutnya

Untuk menopang sistem kelistrikan tanpa kedip atau zero down time (ZDT) pada venue utama maupun pendukung, PLN menyiapkan 19 unit gardu bergerak (UGB), 31 uninterrutible power supply (UPS), dan 25 genset.