Disorot, Biaya Renovasi Ganti Rumput JIS Rp6 Miliar demi Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Ketua Umum PSSI yang sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menyebut renovasi JIS mengabiskan dana yang mencapai Rp5 triliun.

Total tersebut merupakan renovasi keseluruhan baik fasilitas yang berada di dalam stadiun hingga fasilitas yang berada di luar stadion. Lalu untuk renovasi rumput JIS nya sendiri menghabiskan biaya sebesar Rp6 miliar.

"Stadion JIS dibangun Rp5 triliun atau Rp4,5 triliun, mau direnovasi Rp5 triliun cari proyek, lah? Orang rumputnya aja cuma Rp6 miliar," kata Erick Thohir belum lama ini.

JIS masuk ke dalam 4 stadion yang menggelar Piala Dunia U-17 2023. Sebelum jadi venue pertandingan Piala Dunia U-17 2023, JIS direnovasi agar sesuai dengan standar FIFA. Namun, setelah direnovasi rumput JIS kembali menjadi bahan perbincangan.

Banyak yang menyebut kualitas dari rumput stadion itu jelek, seperti saat dipakai menggelar laga Grup C, Sabtu (11/11/2023) dan Minggu (12/11/2023).

Komentar tentang rumput JIS jelek itu muncul di media sosial dengan mengandalkan visual di siaran langsung yang ada di televisi. Pada kenyataannya, bahkan tidak ada keluhan dari tim-tim peserta Grup C dan pertandingan digelar dengan lancar.