HOME FINANCE PROPERTY

Ini Sosok Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:49 WIB
Ini Sosok Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia
Pemilik 4 stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. (Foto: MPI)
JAKARTA - Sosok pemilik 4 stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia menarik untuk diketahui. Bahkan salah satu stadion yang menjadi venue dipuji habis-habisan oleh pelatih Timnas Brasil U-17.

Piala Dunia U-17 tinggal menghitung karena akan segera dilangsungkan di Indonesia mulai 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023.

Gelaran ini akan diikuti 24 negara yang mana Indonesia termasuk ke dalam list tersebut.

Mereka akan dibagi menjadi enam grup, masing-masing grup diisi empat negara.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Sebanyak 4 stadion sudah dipersiapkan untuk menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia U-17 2023.

Berikut ini sosok pemilik 4 stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, Jakarta, Kamis (9/11/2023):

1. Jakarta International Stadium (JIS)

Pada awalnya nama stadion ini memiliki nama Stadion BMW yang memakan waktu pembangunan hingga 3 tahun lamanya tepatnya dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Pembangunan Stadion BMW dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang merupakan BUMD DKI Jakarta.

Stadion JIS dimiliki oleh Pemprov DKI dan dikelola oleh PT Jakpro.

Biaya pembuatan JIS Rp4,08 triliun .

2. Stadion Manahan

Terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Stadion ini dibuka pada 21 Februari 1998.

Saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepakbola dan digunakan sebagai kandang Persis Solo.

Pemerintah Kota Surakarta adalah pemilik dari stadion ini.

Stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar, ASEAN Para Games pada tahun 2011.

